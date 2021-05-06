Відпустка ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника з сім'єю добігла кінця. Шоумен показав, якими вони повернулися з Мальдів
Як передає Politeka.net, 37-річний ведучий опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував разом із дружиною Христиною та наймолодшим сином - п'ятимісячним Сашею.
Григорій тримав малюка на руках. Вираз обличчя дитини зі здивованими великими оченятами - безцінний. В очі відразу ж кидається ще одна деталь: всі троє дуже засмаглі, навіть наймолодший. Мальдівське сонце, мабуть, не щадило сімейство.
"Поки старші брати поступово звикають до навчальних графіків, наш маленький тусовщик завжди з нами🕺😁🥳", - підписав фото Решетник.
Користувачі кинулися обговорювати зовнішній вигляд трійці:
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Юлія "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чим хвора: "Почала прогресувати атрофія..."
Морози нагрянуть в Україну, регіони вже замітає снігом: де розгулялася стихія
Мама Дана Балана викликала захват, з'явившись на сцені зі своєю юною копією: "Вау, красуні"
Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено"
"Я з таким обличчям також з відпусток повертаюся"
"Сашуня в шоці, з Мальдів в українську весну 😮 думає, куди я потрапив, так гарну попу на сонечку грів. Такі засмаглі, краса 😍 🔥 "
"Ух, які ви шоколадні. А Саші яка різниця куди, мама і тато поруч, а що ще треба😉"
"Малюк ваша копія 😊 🙋"
"Дитина чорна! 😂😂 Загорів"
"Ось це засмага!!! 🔥🔥🔥"
"Може, ви вже й дівчинку з відпустки привезли 😍"
"Який же малюк смішнючий 😁"
Раніше ми розповідали, що ведучий "Холостяка" назвав свою "абсолютну фаворитку всіх сезонів". Григорій вирішив зробити оригінальний комплімент дружині, яка подарувала йому трьох дітей.
"Ви часто запитуєте, Хто моя фаворитка - ось вона, моя абсолютна фаворитка всіх сезонів @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik👫", - йдеться в повідомленні.
На фото Решетник позував поруч із коханою, яка блиснула апетитним декольте в розкритій сорочці.
"Найкрасивіша пара в світі 😍", - підтвердили коментатори.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник змінився до невпізнання, здивувавши навіть дружину: "на Кобзона схожий"
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник показав дружину в купальнику, викликавши заздрість: "і ця красуня народила стільки дітей»
Також Politeka писала, дружина ведучого " Холостяка "Решетника показала, що сталося з її фігурою після трьох пологів:" це генетика або...".