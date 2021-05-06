"Ух, які ви!"

Відпустка ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника з сім'єю добігла кінця. Шоумен показав, якими вони повернулися з Мальдів

Як передає Politeka.net, 37-річний ведучий опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував разом із дружиною Христиною та наймолодшим сином - п'ятимісячним Сашею.

Григорій тримав малюка на руках. Вираз обличчя дитини зі здивованими великими оченятами - безцінний. В очі відразу ж кидається ще одна деталь: всі троє дуже засмаглі, навіть наймолодший. Мальдівське сонце, мабуть, не щадило сімейство.

"Поки старші брати поступово звикають до навчальних графіків, наш маленький тусовщик завжди з нами🕺😁🥳", - підписав фото Решетник.

Користувачі кинулися обговорювати зовнішній вигляд трійці:

"Я з таким обличчям також з відпусток повертаюся"

"Сашуня в шоці, з Мальдів в українську весну 😮 думає, куди я потрапив, так гарну попу на сонечку грів. Такі засмаглі, краса 😍 🔥 "

"Ух, які ви шоколадні. А Саші яка різниця куди, мама і тато поруч, а що ще треба😉"

"Малюк ваша копія 😊 🙋"

"Дитина чорна! 😂😂 Загорів"

"Ось це засмага!!! 🔥🔥🔥"

"Може, ви вже й дівчинку з відпустки привезли 😍"

"Який же малюк смішнючий 😁"

Раніше ми розповідали, що ведучий "Холостяка" назвав свою "абсолютну фаворитку всіх сезонів". Григорій вирішив зробити оригінальний комплімент дружині, яка подарувала йому трьох дітей.

"Ви часто запитуєте, Хто моя фаворитка - ось вона, моя абсолютна фаворитка всіх сезонів @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik👫", - йдеться в повідомленні.

На фото Решетник позував поруч із коханою, яка блиснула апетитним декольте в розкритій сорочці.

"Найкрасивіша пара в світі 😍", - підтвердили коментатори.

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