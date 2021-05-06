Музикант і співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною вилетіли до Австрії
Як передає Politeka.net, 35-річна дружина артиста опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких пояснила причину термінового відльоту.
Як відомо, нещодавно Сергію випало складне випробування. Взимку у нього діагностували рідкісне захворювання очей, через яке він стрімко втрачав зір - "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки". Артист переніс дві операції і на кону - третя. Виявилося, що в Україні немає фахівців і обладнання для порятунку зору артиста, тому йому довелося звернутися за допомогою в австрійську клініку.
"Летимо сьогодні до Відня. Зробити третю, завершальну операцію для СБ", - повідомила його дружина.
Бабкіна засвітила в "сторіз" себе та чоловіка в літаку, а також вже встигла попозувати у Відні.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Удачі вам, щоб все вийшло!!!!"
"Ні пуху, ні пера вам!!!"
"Удачі вам!! Щоб все як маслу! Тримаємо кулачки!"
"Все обов'язково пройде добре, щиро бажаю вам цього!❤️"
Раніше ми розповідали, Бабкін вперше показав, як виглядає його дворічний син Єлісей. До цього вони з дружиною приховували зовнішність малюка, знімаючи його зі спини.
Публіка із захопленням зустріла дитину:
"Так ось він який", "дорослий вже який😊 красунчики", "Ого, яке схожість", "Ура! Які ви прекрасні", «копія тата», «Приємно познайомитися, Єлісей Сергійович», «Ваша копія😍 😍 😍», «привіт, Єлісей», «міні копія тата», "так схожий на тата".
Нагадаємо, Сергій Бабкін прямо в машині показав, чим його приваблює дружина Сніжана.
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила.