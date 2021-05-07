Учасниця майже всіх сезонів шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася милим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф і учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка свого часу була дружиною відомого хореографа Дмитра Дікусара, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним фото, а в підписі до нього розповіла, з чого починає свій день.

На новому знімку схудла Олена відображена на прогулянці на вулицях ранкового Києва, куди вийшла в стильному вбранні. На ній вузькі сині джинси і бежева футболка, поверх якої вона накинула темну коротку курточку. Свій образ красуня доповнила білосніжними кросами і невеликою сумочкою через плече. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Шоптенко написала: "Почала свій день у ритмі вальсу. Але, як завжди, одним вальсом не обійдеться". Користувачі тут же почали обговорювати нову фотографію танцівниці, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Ох, красуня", "Схудла", "Дивовижна", "Яка красива", "Чарівна", "Обожнюю тебе", "Ти прекрасна", "Така стильна", - пишуть в коментарях до фото Олени.

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