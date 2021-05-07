Ресторатор вирішив все видати, як є

Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що любить у вільний час

Ресторатор вже багато років живе в Україні, де набув великої популярності завдяки своїй діяльності, пише Politeka.net. Суддя "Майстер Шеф" задіяний у зйомках на ТБ, а також веде власний Ютуб-канал, на якому розповідає секрети приготування різних страв.

Тому вільного часу у Ектора мало, але коли воно з'являється, ресторатор намагається провести його із задоволенням. Так, у своєму новому пості в Instagram ресторатор публічно зізнався в коханні столиці України, показавши свого улюбленця, з яким живе.

"Я дуже люблю Київ! 🌳 І коли є вільний час, то завжди люблю прогулятися по центру.

У Вас є місце, яке надає сили в місті, де ви живете? 🏛 ",- поцікавився Хіменес-Браво.

За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів:

"Дуже гарне фото", " Фото 🔥 🔥 🔥 🔥 🙌 не дарма кажуть що собаки. 🐕 завжди схожі на своїх господарів😮 😍", "фото просто супер клас😍 🔥", "обожнюємо Київ", "Київ-улюблене місто,гуляємо скрізь..і в цьому парку теж..Гарно...", "Зима!!!😍Лупиточка не замерзне???", ""Обожнюю гуляти по нічному Києву 😍", " є таке місце і це музеї !!!", "Так, Андріївський узвіз, місце, яке надихає ❤️🔥", " так, звичайно, Дніпро Набережна ❤️❤️❤️", " теж Київ . Дуже люблю давнє місце біля музею історії України", " маленьке містечко Світловодськ, що на Кіровоградщині) Набережна, та "Фонтан").

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