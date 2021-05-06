Півфіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак дав волю почуттям, насмішивши новим фото

Як передає Politeka.net, 28-річний радіоведучий опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого роздягнувся до трусів.

Рибак гордо продемонстрував фігуру, поставивши руки в боки. На сусідньому фото красувався відомий голлівудський красень Вілл Сміт. 52-річний актор також позував у трусах, відкинувши сором.

"Чоловіки теж люди! Ми багато років мовчали! І ось, нарешті, Вілл Сміт надихнув нас усіх! Кожен з нас прекрасний! Свободу животикам!🔥 ", - підписав фото екс-учасник "Холостячки".

Справа в тому, що Вілл Сміт своїм недавнім фото-зізнанням ненавмисно запустив в Мережі цілий флешмоб. Чоловіки по всьому світу повторюють за ним. Актор всього лише хотів показати, як набрав вагу за час карантину, пообіцявши незабаром схуднути.

"Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію... Я люблю це тіло, але хочу відчувати себе краще. Більше ніяких опівнічних кексів ... ось і все! Мрію потрапити в кращу форму мого життя!!!!! Співпрацюю з @YouTube, щоб повернути своє здоров'я і самопочуття в норму. Сподіваюся, що це спрацює! 😬", - заявив Сміт.

Користувачі з ентузіазмом коментують витівку Рибака:

"Не схожий - треба піднабрати 😂"

"знайди відмінність 😹 😻"

"Я подумала що це ти але без татух 😂"

"О Боже, у Сміта труси скромніші 😂 😂" - "він на Житомирському базарі не був ніколи просто"

"Ви просто атлет"

"Булкам теж потрібна свобода слова😂"

"А живіт де? ))"

"Якби у вас був живіт більше, ніж у Сміта, ви б зробили такий колаж?😄🙈"

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