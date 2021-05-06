Півфіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак дав волю почуттям, насмішивши новим фото
Як передає Politeka.net, 28-річний радіоведучий опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого роздягнувся до трусів.
Рибак гордо продемонстрував фігуру, поставивши руки в боки. На сусідньому фото красувався відомий голлівудський красень Вілл Сміт. 52-річний актор також позував у трусах, відкинувши сором.
"Чоловіки теж люди! Ми багато років мовчали! І ось, нарешті, Вілл Сміт надихнув нас усіх! Кожен з нас прекрасний! Свободу животикам!🔥 ", - підписав фото екс-учасник "Холостячки".
Справа в тому, що Вілл Сміт своїм недавнім фото-зізнанням ненавмисно запустив в Мережі цілий флешмоб. Чоловіки по всьому світу повторюють за ним. Актор всього лише хотів показати, як набрав вагу за час карантину, пообіцявши незабаром схуднути.
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"Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію... Я люблю це тіло, але хочу відчувати себе краще. Більше ніяких опівнічних кексів ... ось і все! Мрію потрапити в кращу форму мого життя!!!!! Співпрацюю з @YouTube, щоб повернути своє здоров'я і самопочуття в норму. Сподіваюся, що це спрацює! 😬", - заявив Сміт.
Користувачі з ентузіазмом коментують витівку Рибака:
"Не схожий - треба піднабрати 😂"
"знайди відмінність 😹 😻"
"Я подумала що це ти але без татух 😂"
"О Боже, у Сміта труси скромніші 😂 😂" - "він на Житомирському базарі не був ніколи просто"
"Ви просто атлет"
"Булкам теж потрібна свобода слова😂"
"А живіт де? ))"
"Якби у вас був живіт більше, ніж у Сміта, ви б зробили такий колаж?😄🙈"
Нагадаємо, півфіналіст "Холостячки" Рибак довів кохану до зриву, дівчина не стримувалася: "Андрію, тобі 30 років!"
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Також Politeka писала, що Андрій Рибак показав красуню, з якою щасливий після "Холостячки", теж брюнетка: "гармата".