Принца Гаррі і Меган Маркл вітають з днем народження їх дитини

6 травня Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, первісток герцога і герцогині Сассекських, відзначає свій день народження. Хлопчику, який відразу після народження став сьомим в порядку британського престолонаслідування, в 2021 році виповнилося два роки.

Королева Великобританії Єлизавета II публічно привітала правнука, опублікувавши в соцмережах Twitter і Instagram сімейну фотографію, зроблену незабаром після його народження.

"Бажаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзору дуже щасливого другого дня народження сьогодні", - сказано в пості.

Привітав онука і принц Чарльз, який поділився фото, на якому зображений з Гаррі і Арчі.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021

Звичайно ж, не забули привітати племінника також принц Вільям і Кейт Міддлтон. З такої нагоди вони показали знімок, зроблений під час хрестин Арчі.

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. 🎈🎂



📷 Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021

Передбачається, що королева побачить сьогодні Арчі, який разом з батьками проживає в США, поспілкувавшись з ним в Zoom. Дитину, що з'явилася на світ в лондонській лікарні, відвезли з Британії в листопаді 2019 року. І поки він на батьківщину жодного разу не повертався.

Зазначимо, Арчі скоро стане старшим братом, його мама Меган Маркл зараз вагітна другою дитиною-дівчинкою. І за даними ЗМІ вона може народити вже до кінця травня. До такого висновку прийшли багато іноземних журналістів після того, як герцогиня Сассекська не стала супроводжувати чоловіка на значимий благодійний концерт Vax Live в Лос-Анджелесі.

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