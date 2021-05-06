Колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, вразив зовнішністю у молодості

Як передає Politeka.net, 43-річний екс-чоловік співачки опублікував у "сторіз" в себе в Instagram фото з особистого архіву, на якому йому всього 23 роки.

Налчаджіоглу позував на вже потертому й місцями вицвілому знімку в темній футболці. На обличчі у нього вже була звична борідка, з якою він ходить донині, тільки зараз вона у нього неабияк посивіла, як і шевелюра в цілому.

"Всі постять, чому б і ні. 20 років тому", - підписав кадр Мурат.

Через чотири роки після того, як був зроблений цей знімок, Налчаджіоглу познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лорак. Сталося це в Анталії, де відпочивала співачка. Тоді молодий чоловік працював в готелі простим менеджером, але завдяки новій коханій зміг отримати кілька бізнесів відразу. Пара зіграла весілля в 2009 році на дві країни – Туреччину і Україну.

А через десять років шумно і зі скандалом розлучилися. Нещодавно Кароліна згадувала про той непростий час у програмі "Доля людини". Зірка поділилася наболілим.

"Це був складний період у моєму житті, крах моєї мрії, драма. Він публічно з'являвся з дівчатами, поводився неналежно в країні, в місті, де всі мене поважають. В якому світлі він виставляв мене?", - висловилася співачка.

Зараз Лорак разом з донькою Мурата Софією живуть у Москві, а її екс-чоловік - у Києві, де знайшов собі вже нове кохання. Після декількох років ворожнечі пара знайшла спільну мову і навіть примирилася. Про це свідчить їх спільна поява навесні цього року на вечірці у поп-короля Філіпа Кіркорова.

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