Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі у корстеті з росшивкою з мережив показала дивно тонку талію

Моніка Беллуччі стала не тільки успішною актрисою, але ще і моделлю, здатною привернути увагу будь-якого одним лише кадром. Завдяки бажанню виглядати добре і натурально, зірка не стала робити зі своїм обличчям особливих маніпуляцій.

Навіть тепер, коли їй виповнилося 56, виглядати чудово артистці на кадрах дозволяє ретуш і фотошоп, а ось в реальному житті Моніка вважає за краще приділяти увагу своєму обличчю і доглядати за ним максимально без допомоги косметолога.

При цьому про форму і стан шкіри вона також не забуває. У мереживному корсеті, досить сильно стягнув її талію, модель виглядала досить привабливо і сміливо, а відкрита зона декольте лише додала привабливості знаменитості.

До слова, заради таких кадрів Беллуччі все одно намагається не використовувати багато макіяжу і складних зачісок, які їй просто не йдуть на темні кучеряві локони.

Також на новому фото в Instagram Беллуччі позувала крупним планом. Пишна укладка, легкий макіяж з акцентом на очі, мила посмішка - перед цією жінкою неможливо встояти.

"Майже вихідні, насолоджуйся 🌹", - написала актриса. До слова, фото також було зроблено в рамках фотосесії для одного з журналів. Не дивно, що кадри для глянцю привели в захват фанатів:

"Як ти залишаєшся завжди такий ідеальний? 🥰 » , «Одна з найкрасивіших жінок у світі❤️», « Хороших вихідних🤗", " ❤ ️ мої вихідні почалися сьогодні вранці, тому велике спасибі за раннє бажання. Це радість, що трохи чарівництва і натхнення, прокидаються від вашої посмішки, адже насамперед я прочитав ваші добрі побажання🌷 ✨", - написали користувачі Мережі.

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