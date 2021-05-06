Знаменита співачка Тіна Кароль дала коротке інтерв'ю, в якому відповіла на питання про Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль знялася в програмі Олександри Кучеренко "33 за 3", в рамках якої відповіла на 33 питання від телеведучої. Серед іншого прозвучало питання про дану Балану, на яке Кароль дала несподівану відповідь.

"Юрій Горбунов чи Дан Балан?",- запитала Кучеренко. "Юрій Горбунов... і Дан Балан", - відповіла Тіна Кароль. Відзначимо, що з Горбуновим співачка довгий час вела шоу "Танці з зірками", і схоже вони здорово подружилися з того часу. Водночас з молдавським виконавцем Даном Баланом тіні приписують бурхливий роман вже кілька років.

Також ведуча запитала в артистки, з ким вона вважає за краще дружити. "З чоловіками", - відповіла Кароль. Також в рамках цього бліцінтерв'ю Тіна зізналася, що мріє про доньку, а сина Веніаміна вважає своїм головним досягненням у житті. Крім того, артистка зізналася, що у неї є своя машина, а ще дві машини належали її померлому чоловікові і вона їх береже.

Відзначимо, що на зйомки Тіна прийшла в світлому брючному костюмі з блейзером-оверсайз, під яким видно темну кофтинку. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж. При цьому помітно, що зірка була не в дусі, а на початку інтерв'ю, на прохання Олександри Кучеренко описати себе сьогоднішню, Кароль відповіла: "зла, зла, зла".

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

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