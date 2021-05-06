Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, розповів про проблему, через яку довелося переносити концерт

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) набрав велику популярність в Україні після Нацвідбору на пісенний конкурс у 2018 році, пише Politeka.net. В результаті на "Євробаченні" співак посів 17 місце.

Зараз артист продовжує активно займатися творчістю, отримавши велику популярність. MELOVIN по можливості дає концерти, адже через пандемію щось організувати стає набагато складніше.

В одному зі своїх останніх постів артист розповів про проблему, через яку довелося перенести його концерт "MÉLOVIN'S BIRTHDAY CONCERT", і тепер він відбудеться 11 липня.

"Через нестійку ситуацію в місті Київ, виникли технічні труднощі з місцем проведення. Ми до останнього не отримуємо жодного підтвердження жодний з відповідних під наш формат концерту майданчик через страх керівництва оголошення повторного локдауну...",- написав Костянтин.

Повідомити про те, що концерт перенесено не вийшло раніше, за що артист висловив свій жалю.

"Обіцяємо Вам, що концерт обов'язково відбудеться і буде грандіозним!🔥

З величезною любов'ю і відданістю до вас! Ваш Мел!",- написав артист.

"Дуже шкода💔 але все що нас не вбиває...", "Знаєш, все складається так, як потрібно. Значить Побачимося 11 липня , як торік, вже як традиція) а я вже здам диплом і держи і точно зможу поїхати 😂", "Мел, обожнюю♪ Я все побачила ♪ ладно, хоч настрій краще став. Спасибі 💫".

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