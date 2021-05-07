Співачка і актриса Дженніфер Лопес під час прогулянки здатна звернути на себе погляди фанатів не тільки вибором одягу

Знаменитість при кожній появі на публіці ніби намагається довести, що виглядає її фігура без фотошопу точно також, як і на відео, які вона публікує в Instagram. Багато користувачів після того, як зірка запустила власний бренд косметики, все ще не вірять в дієвість методів догляду Лопес за собою.

Проте, артистка не втомлюється показувати фігуру в кращих, на її думку, образах. У тому числі, не тільки на сцені. Нещодавно на прогулянку Дженніфер вийшла в непристойно короткій толстовці, навіть показує її ліфчик, а також лосинах зі зміїним принтом, в пару до нижньої білизни – з таким же забарвленням.

Примітно, що Лопес навмисно не приховувала свій живіт, щоб показати: її прес у відмінному стані, ноги такі ж підтягнуті, як і раніше, а соромитися вона не буде, адже і обличчя досить доглянуте. На 51 рік зірка зовсім в результаті не виглядає.

Також, варто підкреслити, Нещодавно відбувся концерт, в якому хедлайнером вечора стала, звичайно ж, епатажна Дженніфер Лопес. Артистка, як завжди, підкорила публіку запальними номерами, встигнувши змінити кілька нарядів. Як видно на фото, короткий костюм зовсім не приховував її форми та спеціальну різнобарвну білизну, яку зірка продемонструвала.

Танцювавши на концерті, вона в черговий раз показала, на що здатна.

"Бездоганна"; " це сяйво JLO 😍"; "Ось як виглядає шик 🔥❤️ притримайте коней, вау"; " Вау, моя королева! Ти виглядаєш приголомшливо! Мрію танцювати з тобою❤️"; " як вино🙌❤️"; "відвисання щелепи 🔥"; "ти божевільна🌺 😍".

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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