Телеведуча Леся Нікітюк сколихнула несподіваними кадрами з літака

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, полоскотавши публіці нерви - на голові у дівчини красувалася спочатку рожева, а потім блакитна фата з діадемою.

Вже давно користувачів цікавить тема, чи є у Нікітюк коханий і якщо так, то хто він. Ще жодного разу незаміжня Леся відома своєю гарячою вдачею. Дівчина намагається з гумором реагувати на всі поради "небайдужих" в стилі "пора б уже своїх діточок". Публіка жадала побачити ведучу в наступній "Холостячці" - але не склалося. Героїнею другого сезону стала співачка Злата Огневич, а Леся прокоментувала "провал" у своїй жартівливій манері: "Так, тому що я вирішила йти на Холостяка!😀".

"Краще б Леська була... було б цікаво 💯 а так буде сумно... Злата хороша дівчина. Але це шоу, потрібен🔥", - розчаровано коментували фанати ведучої.

На цьому тлі поява Нікітюк у фаті та ще й з весільною свитою-подружками, звичайно, розбурхує уяву.

Виявилося, що Леся буде ведучою VIP-дівич-вечора, який пройде в Туреччині. Справжня наречена була в білій фаті, тоді як її подружки, включаючи Лесю, в різнокольорових.

"Коротше, друзі! Нікому не говорила, але я полетіла до Туреччини на дівич-вечір!"

Веселощі, судячи з настрою дівчат, почалися вже прямо в літаку.

Леся записала кілька кадрів, використовуючи фільтр, що збільшує губи.

"Ой, який дівич-вечір буде! Це буде супер! Супер відпочинок!", - оголосила вона.

Нагадаємо, Нікітюк показала, як стала "красивою дівчинкою", збільшивши собі губи: "за допомогою..."

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