Артистка не змогла відмовитися від привабливої пропозиції

Відома українська актриса Ольга Сумська отримала пропозицію "руки й серця"

Артисти Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають у шлюбі з 1996 року, передає Politeka.net. Подружжя створило міцний союз, якому може позаздрити багато хто.

Шостого травня пара відзначила 25 років з дня свого весілля. Ольга записала кілька сторіс зі своїм коханим чоловіком, який на честь свята подарував букет шикарних троянд кремового кольору.

Борисюк прочитав напам'ять слова з книги "Ведмідь" Антона Чехова.

"Пані, я дворянин - порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною?",- поцікавився чоловік Ольги і встав перед нею на одне коліно, виставивши в руці коробочку.

Сумська прийшла в захват від подарунка:" Сонечко", - сміючись, вимовила зірка, але не відкрила коробочку на камеру.

Пізніше Ольга записала відео з ресторану, де подружжя почало відзначати дату десертами.

"Яка романтика! Випити чайку", - поділилася Сумська.

Обидва подружжя дивувалися, як швидко минув час.

"25 років разом - як один день, як вчора", - виголосив Борисюк.

Нагадаємо, Ольга Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого вона народила свою першу дочку, Антоніну. Стосунки у пари не складалися, тоді зірка вирішила піти до Віталія Борисюка. У другому шлюбі у актриси народилася дочка, Анна.

Нагадаємо, що Сумська насмішила перевтіленням з "білочки» в «бабусю»: кадри із закулісся "кріпак".

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