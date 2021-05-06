Відома українська актриса Ольга Сумська отримала пропозицію "руки й серця"
Артисти Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають у шлюбі з 1996 року, передає Politeka.net. Подружжя створило міцний союз, якому може позаздрити багато хто.
Шостого травня пара відзначила 25 років з дня свого весілля. Ольга записала кілька сторіс зі своїм коханим чоловіком, який на честь свята подарував букет шикарних троянд кремового кольору.
Борисюк прочитав напам'ять слова з книги "Ведмідь" Антона Чехова.
"Пані, я дворянин - порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною?",- поцікавився чоловік Ольги і встав перед нею на одне коліно, виставивши в руці коробочку.
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Сумська прийшла в захват від подарунка:" Сонечко", - сміючись, вимовила зірка, але не відкрила коробочку на камеру.
Пізніше Ольга записала відео з ресторану, де подружжя почало відзначати дату десертами.
"Яка романтика! Випити чайку", - поділилася Сумська.
Обидва подружжя дивувалися, як швидко минув час.
"25 років разом - як один день, як вчора", - виголосив Борисюк.
Нагадаємо, Ольга Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого вона народила свою першу дочку, Антоніну. Стосунки у пари не складалися, тоді зірка вирішила піти до Віталія Борисюка. У другому шлюбі у актриси народилася дочка, Анна.
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