Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка буде головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", зізналася, що свята негативно позначилися на її фігурі

Як передає Politeka.net, відео, на якому Злата показує, як виглядає зараз, з'явилося на сторінці Зіркой шлях» в Instagram.

"Пасочки закінчилися і свята теж. А кілограми залишилися. Ось Я покажу вам зараз це. Що це таке? Все, значить, терміново підключаю спорт в подвійному обсязі», - сказала співачка.

При цьому Злата навіть продемонструвала, де саме у неї з'явилися зайві кілограми і складки. Зокрема Огневич незадоволена своїми боками.

Щоб привести себе у форму артистка зайнялася посиленими тренуваннями. Особливе місце в яких буде відведено для вправ на прес.

Раніше Злата Огневич, розповіла, що йде в проект «Холостячка», щоб побудувати відносини, що їй поки не вдається зробити через насичений гастрольний графік. Переживши хворобливий розрив з партнером, співачка зважилася на участь в шоу.

Злата Огневич стверджує, що хоче завести сім'ю, але для неї неприйнятний варіант, коли люди повністю розчиняються тільки у відносинах.

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