Актриса з українським корінням Ольга Куриленко , яка зіграла в легендарному фільмі про Джеймса Бонда, показала себе на зйомках

Як пише Politeka.net , Ольга ще в підлітковому віці покинула Україну, підкоривши Європу і Голлівуд в якості актриси. Одну з найбільш значущих ролей дівчина отримала, коли її запросили стати дівчиною Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя". Куриленко вирішила опублікувати фото в Instagram зі зйомок цього фільму.

На фото Ольга позувала в чорній сукні, а в руках тримала туфлі, йдучи дорогою. Поруч можна побачити партнера Деніела Крейга, який зіграв роль Джеймса Бонда. Чоловік був у брудному костюмі та білій сорочці. "На зйомках Квант милосердя", - написала Ольга під фото.

Фанати відразу почали коментувати фотографію: "Тобі слід знову стати дівчиною Бонда!", "Найбільш знакова сцена у вашій кар'єрі", "Відмінний фільм!", "Я не можу дочекатися!", "Чудово", "Один з моїх найулюбленіших фільмів!", "Я дуже сподівався знову побачити Каміллу в "Немає часу вмирати", "Господи, витвір чистої художньої краси", "Ви були в Чилі?".

Раніше повідомлялося, що популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом, виклавши фото з соцмережа. Як видно, на новому чорно-білому фото Ольга постала на огляд публіки в образі з морськими мотивами. Перед камерою актриса з'явилася в чорно-білій смугастій кофтині, яка нагадує морську тільняшку, а на голову одягла відповідний кашкет.

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