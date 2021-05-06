Популярна українська співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі фото у літака

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірка відпочивала на Мальдівах, звідки частенько викладала спекотні пляжні фотографії, але тепер, схоже, вирішила змінити локацію свого відпочинку і показала кадр з посадки на літак.

На новій фотографії ані зображена біля трапа літака, який в її розпорядження, очевидно, надала авіакомпанія. Перед камерою зірка з'явилася в темних спортивних штанях і білій футболці з написами, в руці тримає курточку, а на її плечі висить рюкзак. Свій образ співачка доповнила темною кепкою, під якою видно розпущене волосся, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри і сяюча посмішка.

У підписі до фотографії Лорак написала: "Довгоочікувані вихідні. Нарешті можна відключити телефон і насолодитися офлайном. Спасибі авіакомпанії за сервіс і наш комфорт". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото артистки, відзначаючи, що вона тільки що відпочивала на Мальдівах і показувала фото з розкішної яхти. "Гарного польоту і відпочинку, ви чудова", "Ви вже давно відпочиваєте", "Гарного відпочинку", "Кароліна, підкажіть, будь ласка, Так, коли нам чекати новий сингл і кліп від Вас?", "Сліпуче красива! Правильно, потрібно відпочивати від суєти", "Від чого ж Ви, бідолашна, так втомилися?",- пишуть у коментарях до фото зірки.

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