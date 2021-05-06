Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників фото мами напередодні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова всього кілька місяців тому народила другу дитину. Після вагітності зірка швидко повернулася в ідеальну форму і тепер частенько радує фанатів яскравими кадрами зі свого життя, публікуючи їх у своєму мікроблогу в Instagram. А цього разу зірка, напередодні свята, вирішила показати шанувальникам свою красуню-маму.

Ілона виклала три знімки - на першому вона з букетом, який зібралася подарувати мамі, а на другому мама з цими ж квітами, і на третьому хореограф з мамою і новонародженим сином. На фото танцівниця з'явилася на вулиці, вона позує в теплій бежевій кофтині з букетом рожевих троянд в руках. Мама Гвоздьової відображена в будинку, вона мило посміхається, отримавши від дочки квіти.

У підписі до публікації Ілона написала: "Скоро наближається важливе свято - День Матері, який відзначатимуть 9 травня! На жаль, в цей день мене не буде в країні і особисто я не зможу привітати свою Мамулю, тому вирішила зробити це заздалегідь! Тільки ставши самою мамою я почала розуміти, як це складно і прекрасно. Нарешті тепер я зрозуміла улюблений вислів моєї мами: "ось з'являться у тебе свої діти і ти все відчуєш і зрозумієш!»".

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