Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако у новому випуску познайомистя з батьками учасниць

Через дев'ять ефірів, перед самим фіналом нарешті настав той момент, коли дівчата познайомлять головного героя романтичного шоу «Холостяк» з батьками. Найбільш хвилюючим буде це для дівчат, адже батьки можуть розповісти про них багато особистого і зайвого.

Судячи з анонсів, під час знайомства з батьками ані все буде складатися легко і невимушено, але будуть і незручні моменти, які стривожать Михайла. А також Весільне фото з колишнім чоловіком чимало спантеличить чоловіка.

До того ж, чоловікові належить тиждень спілкування, яка розкриє кожну дівчину по-новому. Все, що ховалося 10 тижнів, вже завтра стане відомим.

"Вже завтра нас чекають знайомства з батьками) будете дивитися?» ",- йдеться у підписі.

"Аня так нудно говорить, затягує слова🤢 🤮; ні; відмінна нарізка СТБ, а в підсумку все буде не так😂; розчарована в Холостяку 😢 але дивлюся, цікаво що буде далі😄; так звичайно буду дивитися; відносини повинні починатися без обману; це який чоловік? Богдан? Або ще один? Скільки у неї було чоловіків?; Мені дуже шкода тебе, що дівчата тебе обманюють"»

Ми також писали, що останній вийшов ефір сполохав шанувальників рішенням Холостяка Заливако. Незважаючи на те, що минулого тижня чоловік вирішив дати шанс Юлії «Зайці», яка повинна була покинути проект, Михайло знову передумав. Цього разу він остаточно вирішив розлучитися з Юлією, чим шокував шанувальників шоу.

На думку українців, дівчина повинна була бути не тільки фіналісткою, але ще і переможницею, адже вона єдина, заради кого вони взагалі дивилися проект. Дівчина не тільки дивувала всі ефіри своїми витівками, але ще і змогла бути в центрі уваги завдяки розповідям про себе, незручним моментам і словами. Решта учасниці не вразили шанувальників.

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