Український актор Тарас Цимбалюк з "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша" показав, як працює над собою
Як пише Politeka.net, Тарас вже давно тішить українців своєю акторською майстерністю. Але ще Цимбалюк постійно стежить за своїм тілом, регулярно відвідує тренажерні зали, займаючись спортом і мотивуючи українців.
Красунчик цього разу вирішив показати, як проходить чергове тренування. Тарас у футболці і шортах лежав на тренажері, тримаючи в руках дві гантелі. Чоловік розвів руки в сторони, напружуючи м'язи рук. Цимбалюк опублікував в сторіс Instagram себе з двох ракурсів, демонструючи своє бездоганне тіло.
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Фанати не змогли написати коментарі під потужними кадрами або поставити лайки, бо в сторіс немає подібних функцій, але зазвичай Тараса без компліментів не залишають: "справжній чоловік".
Повідомлялося, що актор Тарас Цимбалюк приголомшив новим фото.
31-річна зірка опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з другом, теж актором, Антоном Батирєвим.
"Чим довше розлука, тим трепетніше зустріч", - тепло підписав кадр Цимбалюк.
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