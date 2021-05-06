Український актор Тарас Цимбалюк з "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша" показав, як працює над собою

Як пише Politeka.net , Тарас вже давно тішить українців своєю акторською майстерністю. Але ще Цимбалюк постійно стежить за своїм тілом, регулярно відвідує тренажерні зали, займаючись спортом і мотивуючи українців.

Красунчик цього разу вирішив показати, як проходить чергове тренування. Тарас у футболці і шортах лежав на тренажері, тримаючи в руках дві гантелі. Чоловік розвів руки в сторони, напружуючи м'язи рук. Цимбалюк опублікував в сторіс Instagram себе з двох ракурсів, демонструючи своє бездоганне тіло.

Фанати не змогли написати коментарі під потужними кадрами або поставити лайки, бо в сторіс немає подібних функцій, але зазвичай Тараса без компліментів не залишають: "справжній чоловік".

Повідомлялося, що актор Тарас Цимбалюк приголомшив новим фото.

31-річна зірка опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з другом, теж актором, Антоном Батирєвим.

"Чим довше розлука, тим трепетніше зустріч", - тепло підписав кадр Цимбалюк.

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