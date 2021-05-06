Співачка і актриса Дженніфер Лопес на концерті добре постаралася, щоб виглядати дійсно чудово

Вже влітку зірці виповниться 52 роки і, судячи з останніх фото з концерту, артистка старіти не збирається. Доглянута шкіра Лопес була максимально вдало підкреслила чином, який вона приміряла ввечері на виступі.

Зокрема, колготки у велику клітку, шкіряні міні-шорти і чорна кофта з короткими пишними рукавами перетворили Дженніфер в неприборкану левицю. За короткий період часу артистка встигла не тільки змінити безліч нарядів, але ще і здивувати майстерністю акробатики.

Заради ідеальних танців вона довго готувалася і почала відвідувати тренування крім тих, на які вже ходила. Дженніфер ходить на йогу, Спортивні танці, в спортзал і окремо займається зі своєю групою підтанцьовки. Схоже, всі зусилля були не дарма, адже співачка викликала фурор.

Схоже, зараз зірка добре проводить час. Співачка швидко прийшла в себе і вже повернулася в стрій. Зараз вона готується до фестивалю. Про це Лопес повідомила у своєму новому пості в Instagram, поділившись фотографіями з примірки костюмів для майбутнього концерту.

Користувачі оцінили її старання:

"Бездоганна"; " це сяйво JLO 😍"; "Ось як виглядає шик 🔥❤️ притримайте коней, вау"; " Вау, моя королева! Ти виглядаєш приголомшливо! Мрію танцювати з тобою❤️"; " як вино🙌❤️"; "відвисання щелепи 🔥"; "ти божевільна🌺 😍".

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