У Мережі з'явилися цікаві кадри з продюсером Потапом і його дружиною співачкою Настею Каменських

Шанувальники парочки опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram відео з їх "сторіз", в якому Потап з Настею засвітили своє скромне побачення, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, зірки перебували в ресторані. Скуштувавши страви і пропустивши по келиху, вони, мабуть, вирішили порадувати публіку милим сімейним відео.

"Привіт, у мене побачення з тьолочкою в одному кросівці", - повідомив Потап, показавши Настю, що сиділа на диванчику. Дівчина розбулася й забралася на подушки. Примітно, що співачка була практично без косметики, з зібраними назад кучеряшками, і в затишному червоному худі.

"Ми вирішили просто попити вино, - продовжив записувати відео Потап. - Скромненько. У порівнянні з вашими фотографіями з цих країн, в яких ви висите з цих човнів, які ви орендували, з цих вілл, в яких ви гуляєте, ми ведемо себе - скромно!".

На цьому Настя засміялася, поцілувавши чоловіка в щічку.

Співачка припала користувачам до душі - в такому милому образі, без гламуру і надмірностей.

"Наська. Ви прикраса столу. Навіть якщо боса❤️❤️"; "Настя така миленька 😍", - коментували вони.

Раніше ми розповідали, що в Мережі показали кадри з юними Потапом і Каменських, ще до їхнього роману й одруження. Деякі припустили, що співачці там 19 років, хоча насправді вона була на кілька років старше. Дует виступав на сцені з піснею "Если вдруг".

Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і ТОПі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".

Як повідомляла Politeka, Каменських, зібравши сім'ю за столом, приголомшила перевтіленням: "ми, звичайно, Поїхали з Мексики, але...".