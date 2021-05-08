Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала переможницею шоу "Маска" і буде головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", зізналася, яким буде її ідеальне весілля

Як передає Politeka.net, Злата активно ділиться з передплатниками цікавими моментами свого життя в Instagram. Цього разу зірка в інтерв'ю для Womanmagazine розповіла, що не хоче бути нареченою в сукні принцеси, дівчина любить ламати стереотипи.

"Пишному святу з багатьма незнайомими мені і чоловікові гостями я віддам перевагу божевільну вечірку, на якій будуть близькі і друзі. Можливо, десь в Італії або ж Індонезії на березі океану. А замість сукні принцеси одягну кімоно ручної роботи і буду веселитися до самого світанку", - сказала Злата.

Огневич розповіла, що привчає себе ні про що не шкодувати, а бути вдячною Всесвіту за кожен новий досвід

"Я кажу собі так! ♥ ️ 🙌 🏾 Цей рік для мене - дивовижний і чарівний! Але ж все тільки починається, як і мій новий період в житті. Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, навіть довелося відвідувати психотерапевта.... І ось, я впоралася і дякую за досвід", - написала Огневич у своєму Instagram.

Також дівчина зізналася, що йде в проект "Холостячка", щоб побудувати відносини, що їй поки не вдається зробити через насичений гастрольний графік. Переживши хворобливий розрив з партнером, співачка зважилася на участь в шоу.

Злата Огневич стверджує, що хоче завести сім'ю, але для неї неприйнятний варіант, коли люди повністю розчиняються тільки у відносинах.

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