І це ще не межа

Співачка Оля Полякова після відпустки в Туреччині та святкових застіль вирішила влаштувати "чистку" своєму організмові та лягла в клініку

37-річна зірка показала результат "детоксикації", виставивши нові "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Після майже тижня правильного харчування і спеціальних процедур під чуйним наглядом медиків-професіоналів артистка зменшила вагу, що відразу ж проявилося на її зовнішності в цілому. Полякова сама попросила користувачів звернути на це увагу.

"Подивіться, будь ласка, на моє обличчя..., - звернулася вона, хвалячись. - Я тільки що робила контроль на зважування. Я схудла на три кілограми. До понеділка, коли я буду знімати кліп на одну класну пісню, я буду вже "мінус п'ять"!"

Варто відзначити, в кадрі Оля з'явилася без грама косметики, з розпущеним волоссям та у білій футболці. При цьому здавалося, що виглядає вона дещо змарнілою і виснаженою. Її зовнішній вигляд, мабуть, здивує, а навіть, може, й налякає фанатів. На жаль, в "сторіз" немає можливості коментувати, хоч дуже цікаво, що думають про її експерименти шанувальники.

Полякова показала, чим її годують в клініці, наминаючи овочевий салат прямо під час зйомки. Зірка нагадала про важливе правило коректного прийому їжі, про яке всі знають, але вважають за краще не пам'ятати.

"Смачного! І найголовніше, що я тут зрозуміла, що їжу потрібно жувати до рідкого стану і тільки потім ковтати. Ми ж цього ніколи не робимо! Я взагалі разом з тарілкою ковтаю. А, виявляється, потрібно жувати довго і ретельно. Це найперше правило".

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злючая була, як собака...".

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