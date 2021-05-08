Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною", може позмагатися з ним армією шанувальників

На одній з фан-сторінок 47-річної співачки в Instagram опублікували її цікаве фото, на якому показано обличчя красуні крупним планом, передає Politeka.net.

Чутки про те, що Таюне (Таїсію Сватко) та Винника пов'язують сімейні узи, ходять вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Олег, до речі, ніколи не давав коментарів з приводу свого особистого життя, зберігаючи статус ловеласа, тому численним фанатам доводиться додумувати самим.

Про Таюне відомо небагато, крім того, що вона всюди супроводжує Винника. Виконавиця народилася 4 січня 1974 року в Черкасах. Закінчила Канівське училище культури і мистецтва (нині коледж). У 2019 році випустила свій поки єдиний сингл «Солодкі сльози». У цьому ж році отримала національну музичну премію "Українська пісня року". На фото, яким поділилися її шанувальники в соцмережі, блондинка продемонструвала ніжні риси обличчя та щиру посмішку.

"Сильно красива💖 💖 😍 😍", - підписав кадр автор поста.

Користувачі з ним погодилися:

"Красиво дуже ніжно"



"Найкраща на світі 😍❤️"

"Чарівна квітка😍"

"Небезпечно прекрасна"

"Таюне, ти хороша дівчинка"

"Наша улюблена принцеса 🎤 💋 "

Раніше ми розповідали, що в Мережі з'явилося фото Таїсії в обнімку з малюком. Публіка відразу ж припустила, що можливо це їх з Олегом син.

"Нарешті ви зробили цей крок, Таюне. Сильно, сміливо, і прекрасно. Ніжне, миле, ласкаве фото.❤ ️ 😍 🙌 "; "Наймиліші❤️❤️"; "такі прекрасні❤️"; "вау!!! Нарешті дочекалися,👏 👏", - коментували користувачі.

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