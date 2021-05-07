Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився радісною новиною
Про своє щастя кулінар розповів у своєму мікроблозі в Instagram, пише Politeka.net.
Ектор Хіменес-Браво отримав громадянство України і показав фото з паспортом.
"Тепер офіційно Я українець. Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце проживання! Не передати словами, як я щасливий, адже мало хто удостоюється такої великої честі! Команда IMMIGRATION Ukraine, вдячний за вашу чудову роботу! А під цим постом приймаю привітання», - написав суддя шоу «Майстер шеф».
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Українці зраділи такій новині і вітають Ектора.
"Вітаю вас, це круто", "ви це заслужили вже давно", "Думаю, для України також велика честь прийняти в свої обійми таку гідну людину і професіонала, як ви», «Ехууу!!!! Эктор!!! Ура!!! Я дуже рада! Поздоровляю! В Україні на одну талановиту людину стало більше! Ще одна причина для гордості! Це чудово! Спасибі, що ви з нами!", "Вітаю, Ектор", "на одного чудового українця більше", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, Ектор Хіменес Браво працює в Україні з 2009 року.
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