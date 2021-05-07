Український співак Сергій Лазановський, який переміг на "Голосі країни", показав, що отримав ще крім квартири

Зовсім недавно завершився ювілейний сезон пісенного шоу" Голос", в якому переміг Сергій Лазановський, що складався в команді Наді Дорофєєвої.

Так, на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс молодий артист поділився фото, де його нагороджують грамотою влади Івано-Франківська. Також він сфотографував грамоту, щоб Передплатники могли почитати, за що нагорода. Нагороду Сергію вручив особисто міський голова Руслан Марцінків.

"Приємно", - лаконічно написав Лазановський в сторі, де кго нагороджують грамотою.

"Я радий і гордий тим, що мені вдалося за 11 сезонів "Голосу країни" привезти в Івано-Франківськ перемогу і про Франківськ і Область нашої почули", – зазначив Лазановський.

Варто відмітити, що батьків Лазановського привітали в міській раді за перемогу сина в "голосі", відвідали батьківського дому Сергія Лазановського в Попельниках.

Як відомо, одним з призів за перемогу стала квартира в столиці. Зараз новобуд, в якому знаходиться квартира Сергія, знаходиться на стадії будівництва.

Артист їздив на місце будівництва і в Instagram-сторіз показав фото багатоповерхівки. У будинку ще навіть немає вікон.

"Квартирка", - коротко підписав фотографію Сергій і додав смайлики у вигляді сердечка.

Сергій Лазановський зізнався, що продасть квартиру, яку отримав в якості подарунка за перемогу на шоу. За словами молодого співака, переїжджати до Києва він поки не планує.

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