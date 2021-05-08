Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, здивував сповіддю

Жодного разу не одружений 47-річний Андрій Михайлович неохоче коментує своє особисте життя, але іноді артисту хочеться вилити душу. Фанати Данилка згадали про його давнє інтерв'ю 2018 року, в якому він зізнався в сильних почуттях. Раптова закоханість, яка нагрянула вже в зрілому віці, перевернула весь його світ. Ролик з фрагментом цього інтерв'ю опублікували в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Андрій Михайлович розговорився про той період свого життя.

"Я настільки був цьому здивований, думав не переживу. Я думав, таке може бути тільки в 20 років... А таке сталося. Кілька днів я взагалі лежав і не міг ні їсти... неначе років 18 за відчуттями", - видихнув він, підтвердивши, що вся ця палітра емоцій пов'язана з любов'ю. Правда, до кого саме, артист так і не зізнався.

"Дуже складна ситуація, дуже незвичайна. Але тобі це так було важливо і ти подумав: "А може це воно?" І мені так хотілося цим поділитися з людьми!,- згадував він, додавши про зворотний бік медалі, - Я приїжджаю до Харкова, якийсь концерт... а я в такій депресії перебуваю. Я реально не міг себе в руки взяти".

За словами Данилка, тоді в готелі він спонтанно купив дві чашки, привіз їх додому і поставив на стіл. А хатня робітниця через деякий час склала їх одна в одну. Ця дрібниця, на яку Андрій Михайлович звернув увагу, збіглася з тим, що в його житті Закінчилася та "історія" з закоханістю.

"Це коли у мене закінчилася історія... яка ніяк по-іншому вирішиться не могла. Це так жахливо!", - підсумував Данилко.

Нагадаємо, що рідкісні фото юного Андрія Данилка до хвороби з'явилися в мережі: "шкода його, звичайно, але...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко в образі Сердючки, психанув, відчитав маму посеред вулиці: "у такому вигляді...".