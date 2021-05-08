"Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцям Олександром Еллертом взяли участь у новому сезоні кулінарного шоу "МайстерШеф Селебріті"
Парочка билася в протилежних командах. Актриса потрапила до "червоних фартухів", а її коханий, відповідно, до "синіх". Знімаючи те, що відбувається за лаштунками проекту, Мішина показала, чим займалися соратники Еллерта - Влад Яма та Григорій Решетник. Кадри дівчина опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Зокрема, поки візажисти чепурили Яму, Решетник з Еллертом купалися в похвалах команди дівчаток. Мішина показала страви, які вони приготували. Жіноча половина пофантазувала на тему перловки з овочами під пармезаном, а ось хлопці зробили шедевр із м'яса, красиво уклавши його на тарілці.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Холостяк" Заливако розкрив, чому вигнав Юлю "Зайку" і про що шкодує: "Всі мої рішення..."
Травень може повністю перевернути життя українців: названо найважливіші дати цього місяця
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
75-річна мама Дженніфер Лопес приголомшила нестаріючим виглядом поруч з онукою і дочкою: "Три королеви"
"Молодці, хлопчики, які ви!", - вигукнула Мішина, нахвалюючи опонентів.
"Ну, а хто найбільш молодець?, - запитала вона та підійшла впритул до Еллерта. - Звичайно, хто нескінченно красивий...". Той аж розтанув від таких приємних слів.
До речі, за правилами "МайстерШеф Селебріті" команди билися за девайс справжнього шефа — срібну сковорідку. Мішина відразу попередила коханого, що він повинен виграти для неї цей приз, адже у них вдома немає жодної сковорідки
"Тому що ти ними не користуєшся", - заперечив їй Еллерт.
"У сенсі? А вчора що я робила?", - обурилася актриса.
"Фарбувалася в неї", - тут же, з посмішкою, відповів Олександр.
Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".
Як повідомляла Politeka, Мішина з Еллертом після примирення рвонули на Відпочинок з фіналістом" Холостячки " рибалкою.