"Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцям Олександром Еллертом взяли участь у новому сезоні кулінарного шоу "МайстерШеф Селебріті"

Парочка билася в протилежних командах. Актриса потрапила до "червоних фартухів", а її коханий, відповідно, до "синіх". Знімаючи те, що відбувається за лаштунками проекту, Мішина показала, чим займалися соратники Еллерта - Влад Яма та Григорій Решетник. Кадри дівчина опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, поки візажисти чепурили Яму, Решетник з Еллертом купалися в похвалах команди дівчаток. Мішина показала страви, які вони приготували. Жіноча половина пофантазувала на тему перловки з овочами під пармезаном, а ось хлопці зробили шедевр із м'яса, красиво уклавши його на тарілці.

"Молодці, хлопчики, які ви!", - вигукнула Мішина, нахвалюючи опонентів.

"Ну, а хто найбільш молодець?, - запитала вона та підійшла впритул до Еллерта. - Звичайно, хто нескінченно красивий...". Той аж розтанув від таких приємних слів.

До речі, за правилами "МайстерШеф Селебріті" команди билися за девайс справжнього шефа — срібну сковорідку. Мішина відразу попередила коханого, що він повинен виграти для неї цей приз, адже у них вдома немає жодної сковорідки

"Тому що ти ними не користуєшся", - заперечив їй Еллерт.

"У сенсі? А вчора що я робила?", - обурилася актриса.

"Фарбувалася в неї", - тут же, з посмішкою, відповів Олександр.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

Як повідомляла Politeka, Мішина з Еллертом після примирення рвонули на Відпочинок з фіналістом" Холостячки " рибалкою.