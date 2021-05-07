Актор і художній керівник " Дизель Шоу" Єгор Крутоголов після трьох років перерви взяв у руки ракетку і зіграв у теніс

Як передає Politeka.net, 40-річний гуморист поділився у своєму акаунті в Instagram у розділі сторіс коротким відеороликом, як повертається до любіомого виду спорту після тривалої перерви.

Крутоголов нечасто виставляє кадри своє особисте життя. Відомо, що у гумориста двоє дітей - 11-річний син Лев і однорічний Макс. Єгор Крутоголов вже 13 років щасливий у шлюбі з Катериною Крутоголовою.

"Знову граю в теніс після трьох років перерви. Це щастя", - йдеться у підписі до відео.

На відео гуморист постав у тенісному вбранні - футболці і широких шортах, а на голові - бандана.

Нагадаємо, Єгор Крутоголов познайомився зі своєю коханою Катериною в рідному Миколаєві. Тоді їм було по 16 і 13 років відповідно. Спочатку дружили, а через п'ять років стали парою. На сьогоднішній день вони в шлюбі вже 14 років і разом виховують двох синів. Єгор - зразковий сім'янин і любить свою роботу, але рідні для нього завжди на першому місці.

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