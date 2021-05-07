Популярна співачка Віра Брежнєва зізналася, що змінила у своїй зовнішності

Довгонога блондинка, яка раніше виступала у складі групи «ВІА Гра», завжди захоплювала своєю яскравою зовнішністю. Не дивно, що вона підкорила серце Костянтина Меладзе. Разом з композитором вона щаслива в шлюбі вже шість років.

Фірмовими фішками в зовнішності віри стали довге світле волосся і родимка в куточку губ. Однак шанувальники помітили, що ця родзинка пропала, і вирішили прямо запитати співачку видалила вона родимку, передавати Politeka.net.

"Так, вже кілька місяців тому. Але пігмент пробивається знову. Їй зі мною добре", - написала артистка.

Брежнєва показала, як виглядає зараз. "Фото вчорашнє", - підписала вона опублікований знімок.

Відзначимо, Брежнєва ще минулого літа зізнавалася, що мріє позбутися родимки і планує звернутися за консультацією до косметолога і хірурга. У розмові з передплатниками в Instagram артистка уточнила, що хоче видалити не тільки освіту в районі губ, а взагалі всі, які є у неї на тілі.

"Доведеться звикати до нового зовнішнього вигляду", - говорила тоді артистка.

Незважаючи на зміну шанувальники продовжують захоплюватися зовнішністю співачки.

А також надихатися її прикладом.

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