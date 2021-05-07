Популярна українська співачка Оля Полякова дала нове відверте інтерв'ю, де розповіла про пропозиції від олігархів

Оля Полякова - яскрава і харизматична особистість, яка отримала велику популярність не тільки завдяки своїй творчості, а й почуттю гумору, передає Politeka.net. Зірку часто запрошують на різні зйомки та інтерв'ю.

Так, днями співачка прийшла на програму "Люди великого міста", де поділилася своїми одкровеннями.

Зокрема, співачка розповіла про те, що вже шість років займається серйозною гастрольною діяльністю, але жодного разу не отримувала непристойних пропозицій від чоловіків.

"Я співала на різних рівнях, і у дуже багатих людей, які можуть дозволити собі найдорожчих жінок. Але ніколи ніхто не смів навіть в цей бік... Тобто моя енергетика дуже сильна, вольова. Чоловіки мене побоюються і дуже поважають", - розповіла зірка.

За словами Полякової, є компанії серйозних чоловіків, де вона виступає, але навіть вони поводяться пристойно, і ніколи не пропонували ніякого інтиму.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова слідом за співачкою Ані Лорак розповіла, що продюсер Костянтин Меладзе хотів близькі стосунки взамін на плідну співпрацю.

Пізніше Ані Лорак раптово відступилася. Під час одного зі світських заходів вона заявила журналістам, що її слова щодо Меладзе не так зрозуміли.

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злючая була, як собака...".

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