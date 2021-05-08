Українська співачка Оля Полякова дала нове інтерв'ю, в якому висловилася про колег по шоу-бізнесу

Артистка завоювала велику популярність в Україні і за її межами, передає Politeka.net. Довгонога блондинка дуже харизматична і талановита, тому вона часта гостя на будь-якому шоу, а також багато хто хоче з нею записати інтерв'ю

Цього разу Полякова відповіла на хвилюючі питання в програмі "Люди великого міста". Зокрема, вони торкнулися теми шоу-бізнесу.

Зірка розповіла, що в Україні була не так давно зроблена музична профспілка, але ніхто не хоче в неї вступати, адже не довіряють Олі Поляковій. Однак артистка стверджує, що профспілка існує тільки для того, щоб захищати права музикантів і через 15 років молодим музикантам було легше працювати.

"Розумієте такі речі повинні регулювати, ми повинні бути захищеними. Коли відбуваються такі катаклізми в країні, як пандемія, втрата професії, втрата доходів. А яка це організація, яка є сполучною ланкою між артистом і політиками? Потрібна ж організація", - поділилася співачка.

Оля Полякова запевняє, що зірки не хочуть вступати в профспілку, і поділилася своїми припущеннями, в чому причина:

"Може бути, це якась українська риса, а, може бути, все, тому що, немає музичної індустрії за великим рахунком... Ви подивіться на наших сусідів, вони ж всі підтримують один одного...".

Зокрема, наприклад, зірка згадала, що ніхто не подзвонив і не привітав, а Кіркоров тільки один підтримав Полякову після її шоу.

"Він не полінувався, написав простирадло, яка я артистка, яка богиня, яке шоу... Ніхто з колег, ніхто не привітав, не подзвонив...",- поділилася "сердита" Оля, вважаючи, що українським артистам потрібно об'єднатися.

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злючая була, як собака...".

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