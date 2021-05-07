У мережі припустили, що Ані Лорак і її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу і їх дочка Софія добре проводять час у Туреччині

Як пише Politeka.net, останнім часом Ані Лорак її чоловік Мурат налагодити відносини заради дочки. Але ось шанувальники все одно вважають, що пара знову разом. А приводом для такого припущення стали фото на яхті.

Мурат разом з Софією знаходяться на відпочинку в Туреччині. Люблячий батько ділиться у себе в акаунті в Instagram знімками з поїздки. Так шанувальників привернуло фото Софії на яхті.

Зараз же Кароліна не була помічена разом з колишнім чоловіком, проте сам він, схоже, добре проводить час з маленькою копією Кароліни – улюбленою дочкою Софією. Як відповідальний батько, весь вільний час чоловік присвячує дитині.

Однак після фото Софії на яхті, зіркова мама Ані Лорак також опублікувала яскраві знімки в купальнику, зроблені на яхті. Але ось місце розташування співачка не стала вказувати. "Які у вас взаємини з собою? Втікши від міської суєти, в черговий раз розумію, як важливо знаходити час на чесне спілкування з собою. Немає нічого ціннішого, ніж внутрішня гармонія і щирість по відношенню до самого себе", - підписала фото на яхті Лорак.

Нещодавно Ані Лорак і Мурат разом прийшли на вечірку у Філіпа Кіркорова, чутки про возз'єднання сім'ї поширилися досить швидко в мережі. Тоді колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню "Я люблю тебе до сліз", а також досить мило спілкувалися.

Користувачі в мережі впевнені, що пара відпочиває разом, але не афішує цього.

"Навіщо тільки ви повернулися до чоловіка?! Він вас так зрадив і не гідний вас".

"Схоже, що в Туреччині разом з Муратом і донькою".

"Мурат на яхті з донькою. Значить все таки возз'єдналися".

Нагадавши, коханка екс-чоловіка Лорак вперше торкнулася теми розставання з Муратом: що вона сказала.

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