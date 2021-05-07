Співачка Настя Каменських посварилася з подружкою через дрібницю

34-річна артистка нещодавно повернулася з Мексики, де разом зі своєю мамою і екс-дружиною Анною Завгородньою знімала реаліті "Дівчата рулять". Співачка та її компаньйонші місяць "перезавантажувалися", набиралися нового досвіду і насолоджувалися життям в екзотичній країні. Каменських намагалася не стримувати емоції та бути максимально природньою. Як в будь-якій компанії не обійшлося без сварок.

Настіна краща подруга Аня опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram кумедний момент, передає Politeka.net. Дівчата відвідали священне місто майя - Чичен-Іцу, де фотографувалися на тлі піраміди. За версією Завгородньої, вона попросила подругу приділити особливу увагу її ногам. Але щось пішло не так.

"А: Насть, а сфоткай так, щоб ноги були довгі!

Н: Ок.

Каменських обожнюю 😂"

Співачка різко відреагувала на претензію - мовляв, що тій могло не сподобатися? Настя зробила відповідний "сторіз".

"Навіщо ти обманюєш. У сенсі 🤷 про ноги розмов не було. Ти просила сфоткати ніби ти тримаєш піраміду! Вуаля! Нафіг тобі ті ноги в такій розкішній композиції 😂😘"

Раніше ми розповідали, після одного з епізодів "Дівчата рулять" зайшла мова про важкий характер Каменських. У Мережі бурхливо обговорювали її авторитарні замашки та бажання все тримати під контролем. Настя буквально наказувала, що, коли і кому їсти.

"Вона, виявляється, жорсткий контролер, хоч і намагається цього не показувати"; "Ну, це реаліті варто було створити хоча б для того, щоб показати всій країні, наскільки Настя авторитарна в дружбі"; "навіщо, блін, ця харчова тиранія?",- коментували користувачі.

Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і ТОПі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".

Як повідомляла Politeka, краща подруга Каменських після розлучення з Позитивом вразила новим образом: "перезавантаження пройшло успішно"