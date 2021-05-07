Відомий український виконавець Володимир Дантес порадив, де провести Великодній тиждень наступного року

Як передавати Politeka.net, після фіналу пісенного шоу" Голос", в якому переміг Сергій Лазановський, його тренер Надя Дорофєєва разом з чоловіком Дантесом поїхали до нього в село Попільники на Великдень. Після цього візиту у Дантеса відкрилися очі і тепер Захід України він сприймає по-новому і всім радить відчути.

"Хлопці, всім раджу наступного року на Великодній тиждень їхати в міста і села на захід України до друзів і родичів. Це просто непередавана радість, гостинність і величезна кількість їжі 🤤 🤤 🤤 ми знімаємо 2й сезон про стартапи і не можемо вкластися в таймінг на локаціях, тому що ніхто нас не відпускає поки ми не поїдемо і не спробуємо наливки))) така робота мені до душі🤗 🤗 🤗", - написав Дантес.

На фото Дантес весь в чорному і в "вогненних" шкарпетках стоїть, спершись на велосипед і дивиться вдалину, на тлі небо з величезними пухнастими хмарами

Підписники за лічені хвилини засипали артиста компліментами:

"Мені їхати нікуди не треба, я живу на заході) пощастило".

"Хмари просто кайф!!!😍😍😍".

"❤️❤️❤️це точно😂 🔥".

Нагадаємо, Володимир Дантес закохався в Надю Дорофєєву практично в першого погляду, коли вони їхали в поїзді на спільний концерт. При цьому Надя згадувала, що Володимир не звертав на неї ніякої уваги, але коли та пішла в своє купе, він відкрив двері і вимовив: "Надя, я одружуся з тобою", і пішов.

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