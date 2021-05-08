Дженніфер Лопес дуже здружилася зі своєю підростаючою копією під час зйомок нового фільму

Так, в 2022-му році на телеекрани вийде романтична комедія "Перший зустрічний" ("Marry Me" - англ. версія назви) за участю 51-річної Джей Ло і 12-річної актриси Хлої Коулмен.

Незважаючи на юний вік, дівчинка вже встигла засвітитися в популярному серіалі з Ніколь Кідман "Велика маленька брехня" і декількох відомих фільмах, таких як "Завантаження", "Мій шпигун" та інших.

На одній з фан-сторінок Лопес в Instagram опублікували цікаве фото, на якому легендарна актриса позувала разом зі своєю підростаючою конкуренткою під час розкішного прийому, передає Politeka.net. Дженніфер сиділа за столом, а Хлої підійшла до неї зі спини і трохи присіла - так, щоб можна було торкнутися головами. Обидві актриси розпливлися в щирих посмішках.

"Дженніфер і Хлоя Коулман! Ця фотографія така мила😍 😍", - підписав знімок автор поста.

"Суперзірка, приголомшлива дівчинка, така мила❤️", - погодився з ним один із коментуючих.

Раніше Коулмен вже з'являлася на знімках в компанії Лопес. Зокрема, дівчинка ділилася у себе в Інстаграм їх спільним фото, дивлячись на яке користувачі дуже дивувалися - як сильно вони схожі.

"Настільки талановита, мила і особлива, що вона наповнює ваше серце і розум 💕", - так відгукнулася про Джей Ло її маленька колега.

"Чи знаєш ти, що ти дуже схожа на неї"; "Продовжуй, Хлоя, ти талант 🔥"; "Я люблю вас обох 😍 ♥"; "Ви обидві-легенди!"; "О, чорт візьми, тобі так пощастило!!"; "Дві красуні 💖 🎉"; "Нічого собі, це круто 😍", - коментували в Мережі.

Нагадаємо, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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