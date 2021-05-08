Екранні відносини Тіни Кароль з Даном Баланом, що зародилися на "Голосі країни", не дають спокою фанатам

Як відомо, парочці вже давно приписують роман, який вони, втім, не підтверджують, але й не спростовують. Шанувальникам 42-річного молдавського красеня-співака і 36-річній українській виконавиці хочеться вірити, що між ними дійсно пробігла іскра. Тема їх романтичного зв'язку досі гаряче обговорюється в Мережі.

Так, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували новий фотоколаж з Кароль і Баланом, передає Politeka.net.

"Нехай мені буде боляче, боляче за нас. Ще разок тебе вдихну про запас...🤍", - підписав знімок автор поста.

Користувачі припустили, що Дан нібито посварився з Тіною через таємничого суперника на ім'я Паша і, мовляв, влаштував їй сцену ревнощів. Раніше в Мережі вже з'являлися чутки з приводу роману співачки зі своїм PR-менеджером Павлом Орловим. Можливо, цю історію знову "воскресили".

Публіка кинулася благати Кароль пробачити Балана:

"Їм потрібно допомогти помиритися, а не заважати. Досить постійно виставляти Пашу з Тіною. Паша може й хороший, але він друг. А його підсовують як коханого чоловіка. Досить, Дан вже сильно покараний. Він же все бачить і чує, як він може подумати про примирення, знаючи, що вона любить іншого. Навіщо вони шкодять Тіночці?"

"Одні молитви не допоможуть. Дан якось повинен дізнатися, що Паша просто друг, не більше. Тільки от як це він дізнається?"

"Тінулєчка, досить карати Дана. Прости його, дай йому надію на примирення. У нього знесло дах від ревнощів. Закоханий чоловік не відав, що творив. Йому було боляче. Здали нерви. Дай йому надію. Досить мучити один одного"

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