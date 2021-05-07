Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако зважився поділиться одкровеннями щодо проекту

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Михайло вирішив відповісти на питання, які хвилюють його глядачів проекту і його фоловерів.

Шоу» Холостяк " наближається до фіналу, пристрасті на проекті розпалюються, як і інтерес глядачів. Зокрема останній вийшов ефір сполохав шанувальників рішенням Заливако. Незважаючи на те, що минулого тижня чоловік вирішив дати шанс Юлії «Зайці», яка повинна була покинути проект, Михайло знову передумав. Цього разу він остаточно вирішив розлучитися з Юлією, чим шокував шанувальників шоу, які були впевнені, що саме ця дівчина стане переможницею.

Не дивно, що у глядачів накопичилося багато питань. Ось Заливако і вирішив частково задовольнити їх цікавість.

"Як ти міг вигнати Юлю?",- обурилися шанувальники шоу. На що» Холостяк " відповів, що це такий проект, і таке його рішення. Разом з тим він визнав, що це рішення далося йому нелегко. "Було не дуже на душі", - зазначив він.

Заливако додав, що всі рішення на проекті він приймав самостійно і ні про що не шкодує.

"Всі мої рішення-мої. Навіть коли хтось був проти", - заявив він.

Відповів він і на найголовніше питання. Михайло розповів, що дійсно зустрів на проекті свою любов і тепер дуже щасливий.

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