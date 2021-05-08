Ведуча Катерина Осадча, яка готується втретє стати мамою, сколихнула Мережу серією нових фото

37-річна зірка разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим зараз перебуває у відпустці в Туреччині. Катерина радує шанувальників яскравими знімками, насолоджуючись відпочинком і своїм цікавим становищем. Зокрема, дівчина опублікувала кілька кадрів, на яких позувала з коханим, передає Politeka.net.

Ведуча ризикнула показати свою справжню зовнішність, давши шкірі та волоссю відпочити від косметики. Своїми чесними фото Катерина нарвалася на принизливу критику від однієї з користувачок.

"Ну дуууже страшна, без мейка. Просто, незвично дуууже. Немає більше слів. Це страх. Добре, що є макіяж, що приховує це все на екрані. Тому що це було б... Капець, не думала, що Осадча наскільки негарна. Але головне, щоб любив чоловік...", - написала та.

Цей коментар викликав бурю під постом Осадчої. Шанувальниці ведучої кинулися її захищати.

"ось що в голові у людини, яка таке пише... по-перше, зовнішність питання відносне, по-друге, подивіться на себе в дзеркало, полюбіть себе, і навчіться не виливати свої комплекси на чужих сторінках, принижуючи почуття інших людей. П. С. Катюша, ви прекрасні)"

"По-перше, ви теж красою не блищите, звичайна, пересічна зовнішність. Зовнішня краса це всього лише обгортка, а головне, що міститься всередині. Катерина випромінює шарм, освічена, ерудована, високого рівня професіонал у своїй роботі. Ось в чому краса, шарм і привабливість в жінці!!!"

"ви крім того, що не красива, ще й нерозумна, коли таке виписуєте!"

"А ви просто сама чарівність, і зовні і всередині. Чому ви судите красу Катерини за своїми комплексами? Вона б вам такого не написала"

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