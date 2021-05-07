Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася планами на відпустку після зйомок

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото і новинами у своєму мікроблозі в Instagram. Так, в цей раз красуня вирішила відповісти на питання шанувальників в сторіс, і вийшло так, що поділилася планами на відпустку.

Так, серед іншого у Злати запитали, у скількох країнах світу вона побувала і яку країну ще хоче постити. На це співачка відповіла, що після виходу на екрани реаліті-шоу "Холостячка" з її участю, вона в січні відправиться у відпустку до океану. "Подорожі, звичайно ж, зараз на паузі, і це мене шалено парить. Я вже скучила за пригодами, по свободі, по тому, щоб вологе волосся біля океану майоріли за спиною. Але зараз реально багато роботи, тому в січні я поїду у відпустку і просто відірвуся, як ніколи раніше до цього, відірвуся по повній", - розповіла Огневич.

Також зірка зізналася, що відвідала вже понад 20 країн світу, але мріє полетіти до Японії. "Країна, про яку я давно мрію - це Японія. Це просто ось моя якась давня, дитяча мрія. Я хочу поїхати туди саме навесні, коли буде цвіти сакура, коли буде максимально все красиво і романтично. Одягну кімоно і піду в парк Кіото", - поділилася Злата.

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