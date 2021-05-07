Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася бекстейджем стильною фотосесії з коханим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох чоловіків, який знайшов свою любов на проекті "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Парочка одружилася, і тепер очікує появи сина, вагітна дівчина весь час постить в соцмережі яскраві кадри з животом в купальниках.

Зараз Даша показала, як вони знімалися разом з чоловіком у фотосесії. Даша в чорній сукні до підлоги, з красивою легкої укладанням волосся і сяючим від хайлайтера макіяжем. Микита в елегантному чорному костюмі, в білій сорочці і в блискучих туфлях. Пара виглядає ідеально.

За кадром чути голос оператора, який радить Даші розслабитися для фото і спертися об стіну біля Микити, який сидить у кріслі.

"Була весь день на сторожі нашого красивого вигляду", - підписала коротке відео Квіткова, тегнув свого стиліста і візажиста.

У наступній сторіз Даша Квіткова з'явилася в красивій сукні лимонного кольору і вже з закладеним волоссям.

"Як сказав мій чоловік, це був образ голого курчати", - написала Квіткова на відео без зайвих пояснень.

А після цього вагітні Даша і Микита трохи подуріли, оголивши животики для кумедних зйомок.

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