Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) знялася в молодіжній комедії
Артистка заробила величезну популярність, завдяки своїй діяльності, передає Politeka.net. Зараз красуня знімається у власному реаліті-шоу, і навіть з'явилася в новому молодіжному серіалі на YouTube-каналі "Хостел". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Сюжет ситкому розповідає про головну героїню Клубнікіну, яка приїжджає з Чугуєва підкорювати Київ. Дівчина вирішила влаштуватися продавцем-консультантом в магазин одягу. Ніччю Клубнікіна репетирує спілкування з майбутніми клієнтами, а вранці запізнилася на роботу і її звільняють.
Героїня серіалу вирішила повернутися в рідне місто, Але уві сні до неї приходить NK, яка, можна сказати, приводить ту в захват.
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"Котику, чому ти відразу засмучуєшся? Чому ніс повісила? Ми ж дівчатка, а дівчатка рулять! Наша місія по життю йти кайфуючи. У тебе обов'язково все вийде", - підбадьорила героїню артистка.
Після цієї промови Клубнікіна вирішила залишитися в столиці.
Примітно, що актриса, яка грає Клубнікіну, з дитинства була пристрасною прихильницею Каменських, тому опинившись разом із зіркою на одному знімальному майданчику, вона розчулилася до сліз.
Хостел - комедійний та інтерактивний серіал про життя і проблеми сучасної молоді. Події серіалу розгортаються в столичному хостелі - в ньому оселилися студенти, яким не вистачило місць у гуртожитку. Вони настільки різні, що, здається між ними немає нічого спільного. Через це між ними нерідко виникають конфліктні ситуації, в основному досить комічні.
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