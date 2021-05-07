Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася кумедним кадром зі свого випускного в молодшій школі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото і новинами у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня вирішила відповісти на питання шанувальників в сторіс, і навіть показала кумедне фото зі свого випускного.

Так, серед безлічі інших питань, у Злати попросили показати фото з її випускного. Зірка вирішила діяти креативно і показала свій випускний з молодшої школи. На знімку майбутня артистка відображена в компанії двох подружок на шкільному дворі. Судячи з усього, модницею Огневич була ще з дитинства - на випускний вона прийшла в оригінальній червоній сукні з чорними горошками, а на її ногах видно модні чорні панчохи. Волосся дівчинки зібрані на маківці і прикрашені бантиком, а на обличчі чарівна посмішка.

"Випускний з молодших класів. Дивлюся на фото і думаю, що стайл тут просто вогонь", - підписала кадр Злата.

Відзначимо, що раніше у зірки запитали про її подорожі. Огневич розповіла, що в січні планує полетіти у відпустку, а зараз не може, так як багато роботи. Співачка також поділилася, що відвідала вже понад 20 країн світу, але найбільше мріє потрапити до Японії, причому обов'язково навесні. "Країна, про яку я давно мрію - це Японія. Це просто ось моя якась давня, дитяча мрія. Я хочу поїхати туди саме навесні, коли буде цвіти сакура, коли буде максимально все красиво і романтично. Одягну кімоно і піду в парк Кіото", - поділилася Злата.

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