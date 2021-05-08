Зірка "Квартал 95" Олена Кравець поділилася одкровенням щодо чоловіка і дітей
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.
Олена Кравець - саме та запальна і весела блондинка-комедіантка в "Вечірньому Кварталі", чудова актриса, яка також отримала роль в декількох фільмах і навіть озвучувала персонажів мультфільмів. Ще Олена-адміндиректор "Студії Квартал-95", любляча дружина і мати трьох дітей.
Поєднувати всі ці іпостасі часом доводиться непросто. Своїми переживаннями артистка поділилася з шанувальниками.
Кравець зізналася, що іноді вона страждає від почуття провини перед дітьми, оскільки через завантажений графік не завжди вдається навіть поїхати з ними відпочити, і вони відпочивають з бабусею.
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"Машунь, ти прости мене ... я не можу бути з тобою, я не можу поїхати з тобою отдухнуть ...", - вспомліна артистка розмова з донькою.
Також артистка поділилася словами своєї дочки з цього приводу.
"Вона мені якось так взагалі сказала, ну якось так, типу ... мам ... ну щось знаєте, таке.. я не пам'ятаю цю фразу дослівно, але типу: « але зате ти весела, але зате ти в цьому щаслива», - розповіла актриса.
Як відомо, чоловік Олени-Сергій Кравець, продюсер "Кварталу 95". Їх старшу дочку звуть Маша, вона народилася 24 лютого в 2003 році, зараз дівчина вже живе окремо. Також у Олени і Сергія є двійнята Іван і Катя, син з дочкою народилися відносно недавно, в 2016 році.
Нагадаємо, що Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "Жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".
Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець зняла, як мама "відривається" з Кошовим і Ткачем в Туреччині: "від зорі до зорі".
Крім того Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" звернулася до чоловіка, показавши його небезпечне захоплення: "мій головний пілот!".