Популярна українська співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі фото в новому іміджі і заінтригувала зустріччю

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірка відпочивала на Мальдівах, звідки частенько викладала спекотні пляжні фотографії, потім на вихідні знову полетіла кудись на відпочинок, а тепер заінтригувала новим іміджем і зустріччю, схоже, вона скоро дасть концерт.

На новому знімку, який зірка показала у своєму мікроблозі, її можна побачити в абсолютно новому незвичайному образі. Перед камерою ані з'явилася в стильному білому піджаку оверсайз, вона знята зі спини на сірому тлі. Увагу привертає її незвичайна зачіска - розкішне довге волосся зачесане і зібране у високий хвіст на маківці, а на її обличчі акуратний макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив, трохи відкривши рот.

У підписі до публікації Лорак таємниче написала: "чекаю зустрічі з тобою. Скучаю ... Скоро побачимося #шоуTheBest". Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Так сумували за вашими концертами. А я з нетерпінням чекаю, коли Ви приїдете в Баку", "Кароліна, Ваше друге ім'я - краса, жіночність і любов", "Красива, стильна!", "І ми чекаємо зустрічі, улюблена наша Кароліна", "Шалено красива", "Нереальна красуня", "Моя улюблена Ані Лорак", "До зустрічі, наша улюблена Діва", "Як би мені хотілося побачити Вас наживо", "Чекаємо концертів", "А як ми чекаємо, улюблена дівчинка", "Клас, нарешті починається довгоочікуваний тур! Ох, як ви нудьгували, а як глядачі нудьгували", "Улюблена красуня!", "Яка гарна", - пишуть в коментарях до фото.

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