Головний герой 11-го сезону українського шоу «Холостяк» Михайло Заливако вигнав з проекту чергову учасницю

Шоу "Холостяк-11" наблизилося до фіналу, а це означає, що скоро буде відомо ім'я переможниці, передає Politeka.net. Після десятого випуску вибула чергова учасниця.

У новому епізоді "холостяк" познайомився з батьками дівчат. Всі приємно провели час, але в підсумку проєкт покинула Джессіка.

"Джессіка, у нас з тобою особлива історія, яка мене зачепила з першої зустрічі. Але я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму справжньому і майбутньому", – сказав Михайло під час прощання з дівчиною.

На думку Заливако, красуня не може до кінця розкритися через пережиту зраду хлопця і через відносини з батьками, які поїхали на заробітки в Угорщину, залишивши її на бабусю і дідуся.

У мережі стали активно обговорювати вихід Джесіки:

"ШОК 😮", " взагалі не згодна !!! Вона найкраща дівчина! Бажаю їй знайти хорошого чоловіка ♥️", " Урааа🎉 💪 🏻", "більше дивитися інтересу немає...", "🐰 🐰 🐰зайчика на проект поверніть", " якщо повернеться знову Юля Зайка ....️ ️ немає слів🙊!!", "Серйозно 😳 😳 вона найдостойніша !!", "Красива дівчина, але з Мішею не пара (" , " краща учасниця, і покинула проект ️ ️ ще з Заєць повернеться 🙄", "Єдина дівчинка якій подобається холостяк!!інші актриси", " Не можу повірити, що Джессіка не пройшла 😱 😱 😱 Ну тепер Розі і Аня в фіналі 😍 😍 ну і як тут вибирати ??? Я їх обох обожнюю, але Розі люблю до глибини душі😍 😍 😍".

Нагадаємо, що знайомство "Холостяка" Заливако з батьками учасниць призвело до несподіваного повороту: "мені дуже тебе шкода"

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