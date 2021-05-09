Відомий український репер, продюсер і телеведучий Потап (Олексій Потапенко) представив "нову" версію себе, розповівши все в інтерв'ю

Артист вже багато років на сцені й зумів завоювати величезну популярність, передає Politeka.net. Репер не тільки талановитий музикант, але також навчився вести шоу.

Так, Потап став ведучим на "Лізі сміху" і "Ліпсінк батл". Восьмого травня артист відсвяткував 40 - річчя і представив нову "версію" себе-4.0, давши інтерв'ю одному з популярних журналів.

Співак опублікував свої фото і з інтерв'ю в Instagram. З журналу стало відомо, чому артист вже давно не втрачає популярності.

"Я переміг свій страх, свою невпевненість, свою лінь, саме тому я на сцені", - сказав музикант.

До слова, на кадрах репер позував в стильному луці.

За 14 годин публікація зібрала понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже чекаємо новий альбом ❤️", " неймовірний🔥", " Ох, який чоловік😍 🔥", "міцний горішок", "а що у вас написано на руці?", "Красивий ❤️ чекаю твої іменини 😋"," красивий, статний, впевнений в собі чоловік"," красиве фото🔥", " Красунчик-чоловічок))))🔥 🔥 🔥. З Настюшкою найкрасивіша пара❤️", " Вай, мамо, хто це😍 😍 🔥 🔥", "стильний", "класне фото та Інтерв'ю🔥 з Днем народження🌸 🌸 🌸", "дуже стильне фото🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап писав тексти з підліткового віку, тому твердо вирішив пов'язати своє життя з музикою.

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