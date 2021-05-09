Син хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, показав себе в оточенні красунь

Грег Чапкіс народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско, де відкрив свою школу танців Chapkis Dance, передає Politeka.net.

В одному з інтерв'ю син Чапкіса розповів, що заснував свою компанію у 2004 році і зараз вона набрала популярність по всьому світу, є три філії в США, в Італії у сестри і у батька в Україні.

Про діяльність своєї компанії танцюрист розповідає у Instagram. Цього разу Грег опублікував фото в оточенні молодих красунь зі своєї команди. Артист навів камеру на дзеркало, коли дівчата стояли, а також присіли поруч.

За вісім годин публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Спасибі за все", "хороша команда" «" ти вже знаєш, що я відчуваю !! Крім подяки за те, що ти робиш 💛 я хочу зробити це знову !!!!", "Люблю тебе, Бос! 🔥 спасибі велике за довіру. Ти нас надихаєш", "Гей, дівчинка", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Григорій Чапкіс - бальний танцюрист, а Грег вважав за краще інший напрямок - хіп-хоп.



Син Чапкіса перебуває у шлюбі і виховує двох синів - 12-річного Миколу і 5-річного Максима. Дружину Грега звуть Ембер. Пара разом вже приблизно 20 років, але одружилися приблизно вісім років тому.

Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance.

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