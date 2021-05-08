Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) привітала коханого чоловіка з днем народження

8 травня репер, продюсер і телеведучий Потап святкує 40-річчя, передає Politeka.net. Дружина відомого артиста вирішила привітати чоловіка з круглою датою, розмістивши кілька фото.

На кадрах Настя і Потап обіймаються, цілуються і просто весело проводять час.

"Mi amor 💛 сьогодні, в місті Києві, рівно 40 років тому, народився найдобріший і найталановитіший хлопчик. (Вагою всього 2 кг 800 гр) я дуже пишаюся тобою, Льошо!",- написала Каменських.

Зірка зазначила, що її чоловік у свої роки багато зробив і багато чого досяг.

"Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, ведучий, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний", - зазначила Настя.

За словами красуні, її коханий завжди залишається справжньою людиною, яка в новому році свого життя буде підкорювати нові вершини.

"Я просто буду поруч, щоб любити, наповнювати, і підтримувати мого ведмедика🧸❤️", - в кінці написала співачка.

За годину публікація зібрала майже 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"З іменинником! Він бомбічний! Будьте і надихайте ❤️", " Мужик переміг френдзону👏", " з днем народження!!!! Сімейного щастя вам і ляльку на додачу👏❤️❤️❤️🔥🔥😍😍", "нескінченного вам щастя😍❤️🔥"," з Днем Народження!!! Нехай здійсняться мрії!!! Творчого натхнення, віри в себе і в світле майбутнє!!!", "Слова щиро люблячої дружини 🔥 😍Льоха з днюхою🥳".

Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і топі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".

Як повідомляла Politeka, Каменських, зібравши сім'ю за столом, приголомшила перевтіленням: "ми, звичайно, Поїхали з Мексики, але...".