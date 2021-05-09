Дочка відомої співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Ліза здивувала своєю зовнішністю на прогулянці

Як відомо зоряне сімейство живе в розкішному замку в підмосковному селі Грязь. Володіння співачки і гумориста займають більше 3000 кв.м., на яких розташувався не тільки шестиповерховий замок, а й сад з розкішним басейном. Любить сімейство погуляти і по околицях, та й територія цьому всіляко сприяє – поруч із замком розкинувся ліс і поле.

Архівне фото, зроблене під час однієї з таких прогулянок, з'явилося на фан-сторінці дочки Пугачової і Галкіна – Лізи, передає Politeka.net.

Ліза Галкіна відображена в полі на тлі соломи, яка залишилася після збору врожаю.

"Сільська уява», - підписаний знімок.

Відзначимо, користувачів мережі захопило, наскільки дівчинка на цьому фото схожа на свого брата Гаррі, хтось навіть їх переплутав.

"Не те слово, красотулька", "Лізонька, як ти дівчинка Хороша", "як Лізочка тут схожа з Гаррі", "а мені здалося, що це Гаррік", "тут Ліза на Гаріка схожа дуже", "Ах, красуня, 🔥 🔥 🔥 дівчинка", "розумна дівчинка😍 приємно на її дивитися. Янголятко", "красуня", "модне дівчисько... в тренді", "схожі як дітки", "дуже романтично", - пишуть в коментарях.

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